Legia Varsavia-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: c’è Petagna, out Politano

Alle 18:45, il Napoli sarà di scena alla Pepsi Arena di Varsavia per affrontare il Legia, nel quarto turno della fase a gironi di Europa League.

Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, ha appena annunciato la formazione titolare scelta per l’importante impegno europeo, in cui bisogna dare continuità all’ultimo e finora unico successo in questa edizione della competizione, ottenuto proprio contro i polacchi nella gara d’andata (3-0).

Questo l’undici:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.

