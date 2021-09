Leicester-Napoli 2-2: il commento della SSC Napoli

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ha commentato la gara di Europa League giocata in casa del Leicester.

I venti minuti di Osimhen. La V di Victor si erge su Leicester City e rimette il vessillo azzurro sulla cima del Regno Unito. Il Napoli rimonta l’impeto dei “Britanni” in una mezzora finale di furore ed orgoglio. The “Foxes”, le volpi inglesi, arrivano all’uva dopo neppure dieci minuti segnando il gol del vantaggio. Poi, dopo un assoluto dominio azzurro, riescono a fare Bingo trovando la seconda rete poco dopo l’ora di gioco. Sarebbe bastato a stendere un intero esercito. E invece la falange azzurra costruisce certosinamente una rimonta meritata quanto esaltante. Osimhen si inventa un doppio sombrero dagli accenti sudamericani per un “golazo” che accorcia la distanza. E sulla scia della gloria Victor dà spazio a tutta la propria esplosività quasi al 90esimo con un colpo di testa imperioso. Il Napoli pareggia un incontro che ha il sapore della vittoria. Ancora una grande prova di forza e mentalità che segna l’esordio sul palcoscenico internazionale. Si ricomincia lunedì in campionato contro l’Udinese nel monday night. Giusto per restare nello slang inglese…

