Leicester-Napoli 2-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Al King Power Stadium di Leicester il Napoli ha affrontato gli inglesi del Leicester nella prima giornata dei gironi eliminatori di Europa League 2021-22. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 7,5 – La squadra scende i campo con l’approccio giusto alla gara, convinta di voler fare la partita e che non si concede all’avversario restando compatta e concentrata anche quando è sotto di due gol. E’ mancata un pizzico di cattiveria sotto port ma questo è una questione di individualità, così come le sbavature difensive. Punta su Zielinski non al meglio e forse è stato un azzardo, ha puntato a dare più certezze a Malcuit perdendo però l’importanza di Di Lorenzo sulla destra. Cambi indovinati e non a caso quando la squadra ha avuto undici effettivi in condizione in campo ha conquistato il pareggio chiudendo nella propria area gli inglesi.

OSPINA: 6 – Subisce due gol sui quali forse non poteva fare niente per il resto è bravo in una uscita sui piedi di un avversario e a gestire senza affanno qualche conclusione innocua degli avversari.

MALCUIT: 5 – Si fa trovare pronto nello sviluppo della manovra quando si è giocato sulla destra ma poco efficace nella rifinitura, non proprio impeccabile in fase di non possesso anche se si fa apprezzare per un paio di recuperi difensivi.

RRAHMANI: 6 – Qualche sbavatura di troppo ma tutto sommato tiene bene la posizione.

KOULIBALY: 6,5 – Non ha trovato l’intesa con Rrahmani in alcune chiusure ma è stato determinante come sempre in alcune chiusure.

DI LORENZO: 4,5 – Sacrificato a sinistra si vede subito che non è sua agio. Ancora una lettura difensiva errata sul primo gol preoccupandosi più del pallone che dell’avversario, da un suo errore nasce anche il contropiede del 2-0 inglese, passato a destra ha dato qualche segnale di crescita ma tardivo.

FABIAN: 6,5 – Qualche errore banale nella rifinitura macchia una prestazione di ottimo livello quanti-qualitativo.

ANGUISSA: 6 – Recupera e gioca tanti palloni alternando buone giocate a sbavatura che hanno creato qualche apprensione, ma prestazione positiva.

ZIELINSKI : 4 – Non al meglio fisicamente ma sbaglia un gol fatto e non indovina né un movimento né una giocata in entrambe le fasi.

LOZANO: 5 – Poco cattivo nel colpire di testa da posizione favorevole, detta bene qualche passaggio ma è poco incisivo.

OSIMHEN: 8 – Due gol da vero attaccante, cresce partita dopo partita nel fare i movimenti giusti, ha messo in campo la cattiveria e la fame che serve per andare avanti in Europa.

INSIGNE: 6,5 – Non al 100% dal punto di vista fisico dopo la botta rimediata con la Juventus ma con tanto sacrificio e intelligenza da qualità alla manovra e un valido contributo in fase difensiva.

ELMAS (dal 63′ al posto di Zielinski): 6,5 – Il suo ingresso ha restituito la parità numerica (non ce ne voglia Zielinski) alla squadra.

POLITANO (dal 63′ al posto di Lozano): 6,5 – Come Elmas anche il suo dinamismo e le sue giocate hanno dato la scossa alla squadra.

OUNAS (dal 74’ al posto di Insigne): 6,5 – Entra, corre, salta gli avversari, subisce falli, fa ammonire gli avversari e ha cercato anche la giocata vincente.

PETAGNA (dall’83’ al posto di Anguissa): 6 – Pochi minuti in campo ma di grande sacrificio e di totale disponibilità per aprire varchi ai compagni.

JUAN JESUS (dall’83’ al posto di Malcuit): S.V. – Pochi minuti per riprendere confidenza con le coppe europee.

ARBITRO TIAGO MARTINS (Portogallo): 6,5 – Partita senza eccessive criticità, la gestisce bene con serenità e tirando fuori i cartellini solo se necessario.

