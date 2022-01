Lele Adani: “Il Napoli non ha bisogno di tornare sul mercato, rosa a livello di quella dell’Inter”

Il commentatore TV Lele Adani ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“La squadra di Inzaghi ha dato una prima botta al campionato. Vediamo se sarà già decisiva, ma una cosa che impressiona è come lo ha fatto: dominando il gioco e restando sul pezzo anche nei momenti di difficoltà.

Napoli? . Penso che se c’è un club che non ha bisogno di muoversi sul mercato, quello è proprio il Napoli. Non ha difetti evidenti nella rosa, che è al livello dell’Inter come qualità. Si parla tanto di un terzino sinistro, ma Mario Rui è un titolare vero. E se vuoi migliorare a centrocampo, chi prendi di accessibile che sia meglio di Fabian Ruiz o gli altri? Abbiamo visto Lobotka, che sulla carta è una riserva: perché sostituirlo?

Vlahovic ha dimostrato di sapere far gol e risolvere anche in contesti poco propositivi, come la Fiorentina della scorsa stagione, ma se la Juventus non migliorerà nell’idea di calcio, potrebbe non bastare.

