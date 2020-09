L’Emilia Romagna verso la normalità: mille spettatori per le partite di Serie A, 13mila per il Gp di Imola

L’Emilia Romagna va verso la normalità con la riapertura degli impianti sportivi prevista per questo weekend.

Da questo weekend, infatti, fino a mille tifosi potranno assistere alle partite di calcio della prima giornata di Serie A. Si parla nello specifico di Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, gare in programma domenica 20 settembre.

Porte aperte anche al pubblico della Formula 1 che potrà assistere anche al Gran Premio di Imola in programma il 1 Novembre. La Regione, infatti, ha concesso l’ingresso di 13mila persone per la gara automobilistica.

All’interno degli impianti i tifosi dovranno indossare la mascherina e evitare qualsiasi assembramento anche durante l’ingresso allo stadio. I biglietti saranno venduti online e non sarà concesso introdurre bandiere o altro materiale. Gli organizzatori dell’evento, inoltre, conserveranno per 14 giorni la copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

