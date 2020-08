Il difensore del Barcellona, Clement Lenglet, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Barça Tv.

“E’ una squadra forte. All’andata abbiamo pareggiato 1-1, così ora abbiamo un piccolo vantaggio, ma molto piccolo. Servirà una grande partita qui a Barcellona per raggiungere Lisbona nella Final Eight. La prima cosa da fare è restare estremamente concentrati per questo match e provare a vincere. Dovremo dare il 100%”.

