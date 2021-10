Leonardo, PSG: “Mbappé-Real? Donnarumma l’abbiamo contattato a giugno”

Nel corso del Festival di Trento Leonardo, dirigente del PSG, è intervenuto per parlare della vicenda Mbappé-Real Madrid.

Di seguito le sue parole in merito, riportate da Alfredo Pedullà sul suo portale:

“Quanto mi ha fatto arrabbiare il Real Madrid su Mbappé? Donnarumma, se posso dire una cosa, è una situazione difficile. Perché mi rendo conto. Ma noi non abbiamo mai contattato Donnarumma prima di giugno. Hanno comunicato che non avrebbero rinnovato, prendono Maignan, poi ci sono state cose interne che sono successe.

A giugno si è parlato di questa situazione, abbiamo parlato e deciso di fare così. Non c’è mai stato un lavoro perché andasse via a zero. La vicenda Mbappé è diversa: c’è stato un lavoro, di due anni, che parlano pubblicamente di lui. Come fosse normale.

Noi abbiamo comunicato tante volte al Real Madrid che non eravamo contenti. Io penso sia una cosa da sanzionare, non è normale. Stiamo parlando di uno dei migliori al mondo. Non credo sia giusto un tipo di approccio a un giocatore, così, per tanto tempo. Tutti ne parlano. Lui è all’ultimo anno di contratto, ma la loro è una mancanza di rispetto.“

