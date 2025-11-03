Leonardo Spinazzola: pubalgia “silenziosa ma disturbatrice”

Luci sull’emergenza infortuni che continua a colpire il Napoli (Il Mattino). Tra i casi più delicati c’è quello di Leonardo Spinazzola, costretto a uscire al termine del primo tempo contro il Como. Il giocatore soffre di una fastidiosa pubalgia che lo assilla da alcune settimane

Una patologia “silenziosa ma disturbatrice”, che non rappresenta un infortunio grave ma che necessita di una gestione attenta per evitare ricadute. Antonio Conte, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto ai suoi giocatori di essere completamente trasparenti sulle proprie condizioni fisiche, invitandoli a fermarsi in caso di dolore. Spinazzola ha accolto il messaggio senza esitazioni, ammettendo il problema e lasciando spazio ai compagni.

