L’Epifania tanti calciatori porta via: sono 127 (ad oggi) i calciatori che saltano la prima di ritorno in Serie A

La prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A funestato dalle assenze.

Difficile fare una ricerca per scoprire se è uno storico record mondiale, ma la contemporanea assenza di 127 calciatori in una stessa giornata di un campionato è probabile che non si sia mai verificata.

Senza entrare nel dettaglio degli elenchi completi, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021-22 in programma il 6 gennaio tra i calciatori (tanti big compresi) mancheranno:

8 squalificati;

23 impegnati in Coppa d’Africa;

49 positivi al Covid;

47 infortunati.

Tutte assenze certe alle quali non è da escludere che se ne possano aggiungere altre, considerando che mancano ancora tre giorni al ritorno in campo e purtroppo il Covid è in sinistro agguato e dopo una sosta natalizia qualche problema muscolare può sempre fermare qualche calciatore.

Agli allenatori (ma anche ai tifosi che pagano il biglietto allo stadio e gli abbonamenti in TV) non resta che incrociare le dita.

