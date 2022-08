L’Equipe – Keylor Navas ha detto di sì al Napoli

L’Equipe, quotidiano francese, riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile arrivo di Keylor Navas al Napoli.

Il portiere, infatti, è il dodicesimo uomo con Donnarumma diventato il titolare. Questo mette Navas in una condizione che lo sfavorisce per il mondiale in Qatar, riporta il quotidiano francese, e perciò ha deciso di approdare al Napoli.

L’Equipe riporta le possibili formule per il trasferimento del portiere in azzurro: a titolo definitivo, in prestito con diritto di riscatto o uno scambio con Fabiàn Ruiz. Il PSG, conclude il quotidiano, vuole privarsi di Keylor Navas e promuovere Sergio Rico come vice di Donnarumma.

