Lesione all’adduttore per Ibrahimovic: in dubbio la sfida col Napoli. Problemi anche per Calhanoglu. Di seguito gli esiti degli esami.

Ibrahimovic: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni.

– Calhanoglu: gli esami strumentali hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica.

Comments

comments