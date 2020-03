Lettera di un Ultramico dal cuore dell’emergenza: “Non prendete alla leggera questa situazione”

Riceviamo e pubblichiamo: lettera di un Ultramico dal cuore dell’emergenza Coronavirus. Vediamo cosa scrive.

Cari Ultramici,

Vi parla uno che sta nel cuore dell’emergenza. Vi parla uno che ha visto entrare dal casello di Bergamo decine e decine di blindati dell’esercito e dei carabinieri. Vi parla uno che tra poche ore deve comunicare a circa 400 dipendenti di chiudersi in casa (a breve ordinanza zona rossa per alcune aree delle bergamasca) e non uscire fino a data da stabilire. Vi parla uno che tiene chiusa in casa una diciannovenne da 2 settimane. Vi parla uno che, con tutte le precauzioni del caso, ha il dovere di recarsi in ufficio per tenere attivo almeno l’indispensabile. Vi parla uno che ha paura ma non vive con l’ansia. Infine, vi parla uno che, abituato ad arrangiarsi nelle emergenze meno critiche che la vita mi ha riservato, deve dare forza e coraggio al bergamasco, popolo che ha vissuto sempre nel benessere, dove tutto gli era dovuto per la tasca sempre piena e il conto sempre in attivo.

Detto questo.

Vi chiedo, da chi tiene a cuore la propria terra natia:

Non prendete alla leggera questa situazione perché siete ancora in tempo.

Prevenire adesso, quando i casi in Campania sono pochissimi, è di fondamentale importanza. Date ascolto alle direttive degli organi competenti presidente di regione, prefetti e sindaci.

Essere strafottenti oggi significa vivere per mesi, come stiamo vivendo noi, con il coprifuoco, i militari sotto casa e con qualche amico in meno…

FATE PRESTO!!!

