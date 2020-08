L’Europa League elegge le due finaliste: questa sera Siviglia-Manchester Utd domani tocca all’Inter

Si avvicina l’atto finale dell’Europa League 2019-20. Oggi e domani sono in programma le due semifinali in gara unica in campo neutro.

Si parte questa sera alle ore 21:00 con Siviglia-Manchester United in programma RheinEnergieStadion di Colonia (diretta TV sui canali Sky).

Domani , sempre alle ore 21:00 con diretta TV sui canali Sky e in chiaro su TV8, l’Inter affronta gli ucraini dello Shakhtar Donetsk al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

La finale è in programma venerdì 21 agosto alle ore 21:00 al RheinEnergieStadion di Colonia .

