L’Europeo del Napoli: Insigne e Mertens avanti tutta, Fabian appeso a un filo

L’Europeo è vicino al suo primo bivio. Due gare dei gironi sono già state giocate, per alcuni addirittura tre, quello dell’Italia per esempio con gli azzurri primissimi con nove punti, sette gol fatti e zero subiti.

La squadra di Mancini si sta prendendo a suon di grandi prestazioni il ruolo di favorita, trascinata da un grande gruppo e da un Lorenzo Insigne sempre più leader. Napoli, però, non è solo Lorenzo: c’è stato spazio infatti anche per Di Lorenzo, ottimo protagonista a destra nel momento del bisogno, cioè quando si è infortunato Florenzi. Nella rosa dell’Italia ci sarebbe anche Meret che però ha davanti Donnarumma, inamovibile tra i pali.

A Euro 2020 ci sono poi altri quattro giocatori del Napoli. Nel Belgio, già qualificato agli ottavi, ha giocato una gara e mezza senza squilli Mertens che d’ora in poi sarà probabilmente l’alternativa al recuperato De Bruyne. Sogna in grande con la sua Slovacchia Lobotka che ha visto dalla panchina la sconfitta con la Svezia e il successo con la Polonia: grazie alla vittoria dell’esordio, quella che doveva essere la cenerentola del girone ha sorpassato la Spagna e la squadra di Lewandowski in classifica.

Il Gruppo E vede protagonisti altri due giocatori del Napoli che rischiano a sorpresa di salutare in anticipo la competizione. Fabian Ruiz e Zielinski si sono affrontati nell’ultimo turno, nel pari 1-1 tra Spagna e Polonia, un punto che non serve e nessuno. I due azzurri non hanno brillato fino ad ora e insieme alle proprie squadre sono tra i flop di questo torneo.

Le Furie Rosse hanno due punti, se non battono la Slovacchia rischiano di non passare nemmeno come migliore terza. Ancora peggio va ai polacchi che hanno un solo punto in classifica, affronteranno la Svezia e sono vicini all’eliminazione. Destino segnato per la piccola Macedonia di Elmas e dell’ex Pandev sconfitta 2-1 dall’Ucraina e 3-1 dall’Austria. La partita con l’Olanda sancirà l’uscita di scena da questi Europei.

Giunti a un passo dalla fase a scontri diretti, nella migliore delle ipotesi sono sei i giocatori del Napoli che possono sperare di alzare la Coppa nel cielo di Wembley. Pronosticare chi lo farà appare molto difficile, anche se i bookmaker hanno fatto balzare l’Italia al secondo posto nel gruppetto delle favorite, dietro solamente alla Francia di Deschamps.

Saranno gli azzurri Insigne e Di Lorenzo a mettere le mani sulla coppa? Sicuramente è presto per dirlo, ma i bonus di benvenuto analizzati da Wincomparator forniscono una buona soluzione per chi vorrà giocarsi il suo campione del cuore sul tetto d’Europa.

L’estate 2021 non vive però di solo Europei, anzi la rassegna continentale è vetrina anche per il calciomercato e Giuntoli ha tre giocatori nel mirino. Il più “caldo” è Emerson Palmieri che nell’Italia è il vice-Spinazzola e vuole tornare in Serie A e il Chelsea è pronto ad accontentarlo.

Il Napoli ha già sorpassato l’Inter, mancano solo un paio di milioni tra domanda e offerta, insomma il colpo sembra vicino. Sempre in difesa piace l’ucraino Matvienko, centrale che potrebbe sostituire i partenti Manolas e Maksimovic. Ventincinque anni, pilastro dello Shakhtar e della sua Nazionale costa una decina di milioni, molto rapido, sembra la spalla idea di Koulibaly.

Gli osservatori azzurri si sono innamorati anche dell’olandese Koopmeiners, 21 anni e ancora senza presenze a Euro 2020. Regista dal gran fisico, su di lui c’è anche l’Atalanta, la scadenza del contratto con l’Az Alkmaar nel 2022 apre la strada della cessione e il duello tutto italiano è già partito da tempo.

