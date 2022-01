L’ex arbitro Iannone: “Che errore del VAR, il gol della Juve era da annullare! Quelli di Mertens e Di Lorenzo due potenziali calci di rigore”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro. Queste le sue dichiarazioni.

“Il gol del pareggio della Juventus è l’episodio più importante su cui soffermarsi. Per certificare la regolarità di una rete il VAR parte dall’inizio alla fine dell’azione. Resto basito come di fronte a questa giocata fallosa di Bernardeschi – che entra in maniera scomposta e con il braccio colpisce il pallone – l’arbitro lasci correre. Ma non riesco a capire perché ad un VAR come Irrati sfugga ciò o che l’arbitro abbia valutato questo come contatto di gioco. A mio avviso la rete è viziata da un errore. Gli episodi di Mertens e Di Lorenzo li metto sullo stesso livello, due potenziali calci di rigore. Se dobbiamo dire che in area bisogna fischiare allora non dobbiamo scindere le situazioni. De Ligt quando fa quella giocata per anticipare Di Lorenzo corre dei rischi perché sa benissimo che ha la possibilità di prendere l’avversario, è un dato di fatto. È una giocata imprudente. Però ripeto, la cosa più grave è la situazione Bernardeschi-Demme sul gol del pareggio. Sozza è un giovane emergente che sicuramente farà bene. Ho apprezzato la designazione da parte di Rocchi. Sozza ha assolto in pieno al compito, la prova è superata. Gli episodi sono responsabilità del VAR. Vero che l’arbitro poteva giudicare, ma dipende anche dal posizionamento che non può essere sempre perfetto”.

