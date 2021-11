L’ex arbitro Iannone: “Valeri arbitro esperto, sarà all’altezza di Inter-Napoli. Gara importante, ma non decisiva”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro, per parlare di Valeri, arbitro designato per Inter-Napoli.

“Valeri per Inter-Napoli? Arbitro da più di 200 partite in Serie A e di grande esperienza, sarà all’altezza del compito. Arbitro decisionista e con personalità, partita con alto coefficiente di difficoltà. Saprà sicuramente prepararla nel modo più adeguato. La squadra arbitrale è molto esperta. Discrasia tra lui e Aureliano al VAR? Innanzitutto chi dice che gli arbitri hanno meno personalità può aver fatto una valutazione di ampio respiro. Valeri però ne ha pure in abbondanza. Alla fine dello scorso settembra Aureliano è stato nominato dall’AIA come arbitro VAR in seno alla FIFA, quindi parteciperà anche alle partite sotto quell’egida. Ha una certa preparazione e dovrebbe conoscere molto bene il protocollo e quindi interpretarlo qualora Valeri non facesse una valutazione corretta.

Roma-Milan? Maresca è molto bravo ma ha avuto una giornata no. Ayroldi in Napoli-Verona ha peccato nell’aspetto generale. Ovviamente poi la differenza la fanno gli episodi. Inter- Napoli è una gara importante ma siamo alle tredicesima giornata, bisogna avere calma e gesso. Bisogna anche osservare la crescita dei giocatori e di come loro lavorano. Lungo il percorso si faranno valutazioni più appropriate. Iniziare a parlare di arbitri come se condizionassero il campionato mi sembra esagerato”.

Comments

comments