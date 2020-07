L’ex di Napoli e Torino Ferrante: “Belotti andrà al Napoli, Petagna girato al Torino”

L’ex attaccante di Napoli e Torino Marco Ferrante ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

“A Torino c’è tanto malumore, si è mandato via Mazzarri e preso Longo che è un giovane di talento ma inesperto.

E poi mancano dei leader, oltre Belotti. Sono state sbagliate anche le scelte di mercato, servono giocatori da Toro, che sappiano lottare. Ci sono troppi stranieri che non sono da Toro.

Belotti lotta, è in ogni zona del campo e per questo perde lucidità davanti alla porta. La sua forza è nel non dare punti di riferimento. Per me andrà al Napoli. Hanno preso Petagna per poi girarlo al Torino. E’ un’operazione fattibile. Poi ci sono gli Europei e deve essere all’altezza per questo palcoscenico, quindi gli serve un club di prima fascia”.

