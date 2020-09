L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ai microfoni di Tuttosport ha rilasciato alcune osservazioni sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

“Osimhen lo conosco bene, però sono curioso di vederlo in un calcio diverso da quello francese, con meno spazi.

In generale non bisogna mai avere fretta con i giocatori. Non tutti maturano alla stessa velocità.

Pensate a Bruno Fernandes: oggi è il leader del Manchester United”

