L’ex obiettivo del Napoli Trippier accusato di illecito sportivo

L’ex obiettivo del Napoli di Ancelotti e attuale terzino dell’Atletico Madrid Trippier è stato accusato di illecito sportivo.

Kieran Trippier è stato accusato dalla Federazione Inglese di aver violato le regole contro scommesse sul calcio. Il terzino dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta Marca – rischia una severa sanzione che potrebbe lasciarlo fuori anche per quattro mesi, come è successo a Sturridge pochi mesi fa. La FA in particolare accusa Trippier di aver scommesso sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid nell’estate 2019.

Comments

comments