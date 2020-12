L’ex Reina: “Con il Napoli è una finale”

L’ex portiere del Napoli Pepe Reina, oggi alla Lazio avversaria degli azzurri domenica in campionato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Dopo il pareggio di Benevento dobbiamo essere ancora più uniti, leccarci le ferite e rialzarci. Domenica abbiamo una finale con il Napoli all’Olimpico.

Siamo una squadra che rischia e gioca per fare più gol, difendiamo molto alti e per questo si rischia di più. Bisogna difendere meglio ma oggi il problema è stato non chiuderla prima.

La Champions? Si rigioca tra due mesi. Ora bisogna restare su in campionato con tutti altrimenti dopo sarà difficile”

Comments

comments