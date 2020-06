L’ex stella NBA Rodman manda un messaggio a Petagna: “Ciao Bulldozer, anche mia figlia gioca a calcio”

Sono le parole di Dennis Rodman, ex stella dei Chicago Bullsche ha mandato un videomessaggio ad Andrea Petagna, futuro bomber azzurro.

“Ciao Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Andrea ‘il Bulldozer’, ma che vuol dire? Che segni tanti gol? Ho una cosa da dirti. Ho una piccola figlia, Trinity, è fortissima la numero uno al mondo e dovresti vederla! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi ‘Dennis avevi ragione’. Anche Trinity è un vero Bulldozer, una vera Rodman. Grande rispetto per te. Continua così!”.

Arrivata puntuale la risposta di Petagna:

“Grazie Dennis, sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto. Trinity, continua così”.

