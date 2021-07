LGS- Rivisto il piano di viaggio della Nazionale.

Nell’edizione di oggi La Gazzetta Sportiva ha fatto sapere che il piano di viaggo dell’Italia è stato rivisto.

Dopo la permanenza nella capitale inglese la Nazionale italiana tra la semifinale e la finale a la possibilità di tornare a Coverciano e sentire un po’ il sapore di casa. Per la UEFA infatti non c’era l’obbligo da parte delle “final four” di rimanere in terra inglese.

Una novità riguarda l’hotel, visti i disagi avuti, non sarà più il London Marriott Hotel Maida Vale a ospitare la squadra italiana che non si era rivelata una struttura ideale per la squadra. In più il pullman percorreva un percorso di circa 40 minuti per arrivare al campo di allenamento e allo stadio. Nelle prossime ore e atteso l’ok da parte della UEFA per il trasferimento in un’altra struttura.

