L’IFAB lascia libera scelta alle singole federazioni per l’uso della VAR alla ripresa

Oltre a rendere ufficiale la deroga per quanto riguarda la regola sulle sostituzioni, l’IFAB ha comunicato anche un altro dettaglio non da poco.

In particolare, si parla di VAR. L’IFAB ha concesso, infatti, alle singole federazioni la discrezionalità sull’utilizzo del VAR nel momento in cui si riprenderà con i rispettivi campionati di calcio. In pratica sarà la FIGC a stabilire se, quando si riprenderà, si utilizzerà il protocollo VAR oppure no.

Le competizioni che decideranno di utilizzare il protocollo, ovviamente, dovranno attenersi a tutte le regole del caso, oltre a quelle di gioco.

Comments

comments