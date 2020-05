Liga di Spagna: ripresa degli allenamenti in gruppi, obiettivo ripresa del campionato a giugno

Ripresi gli allenamenti in piccoli gruppi, previsto anche il tradizionale torello. La Liga di Spagna prossima alla ripartenza.

Intanto Tebas, presidente della Liga, e Irene Lozano, presidente del Consiglio Superiore dello Sport, insieme a Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, stanno mettendo a punto un codice di buona condotta e smussando alcuni piccoli contrasti come ad esempio quello di giocare una partita anche di lunedì.

L’obiettivo è quello di portare a termine la Liga 2019-20 e salvare così i 550 milioni di euro legati alla ripartenza del campionato.

Così Tebas: “Sono ottimista che si possa giocare tutti i giorni della settimana, compreso il lunedì che prima era escluso per non danneggiare i tifosi delle squadre interessate. Ma con gli stadi chiusi questo problema non esiste”.

