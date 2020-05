Liga, il presidente Tebas annuncia: “Se Dio vuole , partiamo l’11 giugno”

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha rivelato, come l’11 giugno si dovrebbe tornare in campo in Spagna.

“Se Dio vuole, la Liga riprenderà l’11 giugno, stiamo cercando di risolvere gli ultimi dettagli. Il prossimo campionato invece scatterà il 12 settembre”.

Il presidente della Liga poi ha proseguito: “Speriamo che Madrid e Barcellona passino alla Fase 2, un gruppo di 130 persone sta provvedendo a definire tutto, dai viaggi alla nuova organizzazione. E’ fondamentale che la pandemia non generi una crisi economica. C’è molta demagogia, ho sentito troppe cose negative, addirittura che non abbiamo un cuore e cose del genere. L’industria è molto importante, generiamo l’1,37% del PIL, oltre 185.000 posti di lavoro diretti”.

