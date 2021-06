Liga, parla Tebas: “Superlega una barca con tre naufraghi”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato così della Superlega nel corso del suo intervento di fine stagione.

“Stiamo vivendo un momento convulso, anche a livello politico con la Superlega e con la UEFA che ha approvato un nuovo formato per la Champions. Questo modello che stanno ancora difendendo (Juventus, Barcellona e Real Madrid, i cosiddetti club ribelli, ndr), mancando oltretutto i club inglesi, credo che sia morto. Stanno cercando di mantenere questo modello con quella bandiera della “misura cautelare” del Tribunale di Madrid. Io dico che è una barca con tre naufraghi e una bandiera, e la bandiera è la misura cautelare del Tribunale“.

Poi la critica all’UEFA:

“Con il piccolo club la UEFA non sbaglia mai», ha spiegato ironicamente. «Quanto ha dovuto sanzionare un club turco non si è sbagliata, quando ha dovuto sanzionare il Maiorca non si è sbagliata, e così con il Malaga. Ma quando hanno dovuto sanzionare il Psg o il Manchester City ecco che ha sbagliato».

«Credo che si debba cambiare su questo tema e stiamo vedendo che anche altri sport stiano vivendo situazioni simili con il TAS. Aspetti pericolosi perché mettono in pericolo la stabilità dell’industria», ha aggiunto.

Comments

comments