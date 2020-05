Liga spagnola: a fine giugno si riparte, per ogni squadra 72 ore di riposo tra una partita e l’altra

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di AS ci sarebbe un accordo di massima tra Federcalcio spagnola e Liga per la ripartenza del campionato. Mancherebbe solo l’ufficialità.



Ripresa prevista per fine giugno con gare che si giocherebbero alle ore 20:00 oppure alle ore 23:00 nelle zone più calde della nazione iberica.

Per ogni squadra è previsto un riposo di almeno 72 ore tra una gara e l’altra (in pratica si giocherebbe come prima del coronavirus con i turni delle coppe domenica-mercoledì-sabato).

Questo programma permetterebbe di chiudere il campionato prima del 29 luglio, molto prima del 3 agosto data di scadenza fissata dalla UEFA per la fine dei tornei nazionali.

