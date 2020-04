Liga, Tebas: “Chi non vuole giocare sarà retrocesso”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, è intervenuto nella giornata di ieri in un forum di imprenditore di Saragozza. Queste le sue parole.

«Sono sicuro che torneremo a giocare e termineremo la competizione. Non ho dubbi al proposito». Tebas ha detto che non prevede l’allargamento delle competizioni e che chi non vuole giocare sarà retrocesso, ironizzando sul fatto che chi si vuol fermare sta lottando per la salvezza: «Li hanno informati male, la Liga non si ferma e chi non gioca viene penalizzato, non è che si congela così la stagione. La Uefa ha parlato chiaro in tal senso e io sono d’accordo».

