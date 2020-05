Ligue 1, il Lione chiede ufficialmente di tornare in campo

Il Lione contro lo stop della Ligue 1. Con una nota ufficiale il club del presidente Aulas ha chiesto la ripresa del campionato francese.

La Ligue 1 sarà l’unico, fra i maggiori campionati europei, a non tornare in campo. E’ stato deciso a fine aprile direttamente dalla Federazione sulla base delle direttive del Governo.

Una scelta contestata fin da subito dal Lione e dal suo presidente, Jean-Michel Aulas, che già in vista della partita di ritorno di Champions League contro la Juventus (che si giocherà probabilmente ad agosto) aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci presenteremo a Torino con i piedi legati e la testa mozzata”.

Una dichiarazione motivata dal fatto che alle attuali condizioni il Lione si troverebbe ad affrontare i bianconeri senza aver giocato una partita ufficiale da mesi.

Il club francese ha quindi espressamente richiesto la ripresa del campionato con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, riportata di seguito:

“ll Lione informa di aver richiesto ufficialmente alla Ligue de Football Professionnel (LFP) di rivalutare la posizione di fermare definitivamente la stagione 2019/20 di Ligue 1. L’autorizzazione concessa ai club professionisti per riprendere gli allenamenti dal 2 giugno conferma che la decisione di interrompere la stagione è stata affrettata, prematura e contraria alle raccomandazioni della UEFA, come il club ha costantemente sottolineato da quando questa decisione è stata annunciata il 30 aprile confermato ancora una volta che la Lega ha deciso di fermarsi, il Lione è preoccupato per questa disastrosa decisione per il calcio professionistico francese. Ma resta nell’interesse di tutti, e non solo nostro, che la stagione possa concludersi per merito sportivo, magari anche con i playoff come suggerito dalla UEFA il 23 aprile a tutti i suoi membri”.

Una richiesta mossa tenendo conto della situazione sanitaria in Francia e delle nuove disposizioni governative secondo le quali le squadre francesi potrebbero tornare ad allenarsi già dal 2 giugno. Il club è ora in attesa di conferme per quanto riguarda la possibilità di organizzare amichevoli a partire dal 22 giugno.

