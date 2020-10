Il portale Ansa riporta che nel Montpellier, club che milita in Ligue 1 e che attualmente è in quinta posizione, ci sono otto giocatori positivi.

In pratica nel club francese è scoppiato un focolaio Covid; questo perché, oltre agli otto giocatori, ci sono anche quattro membri dello staff positivi. Le 12 persone positive al virus sono in isolamento e tutto il gruppo ha effettuato altri test oggi. Domenica il Montpellier dovrebbe andare a Monaco per la settima giornata della Ligue 1.

