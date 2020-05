Ligue1 dopo lo stop: il Lione pronto a fare causa per chiedere un risarcimento milionario

Il Lione, fuori dalle coppe europee dopo 23 anni a causa dello stop al campionato, chiederà un risarcimento danni milionario.

Secondo quanto riportato dal portale web del “Corriere dello Sport” lo stop ufficiale della Ligue1 per il coronavirus non piace affatto al Lione.

Il club del presidente Aulas è pronto a fare causa alla Ligue 1 per essere rimasta fuori dalle coppe europee, dopo 23 anni, a causa del congelamento della classifica al momento dello stop.

Questo il comunicato del Lione

“La posizione del governo non sembrava imporre in modo proibitivo una sospensione così definitiva come quella decisa per Ligue 1 e Ligue 2 . Anche il ministro dello sport Roxana Maracineanu aveva precedentemente indicato la possibilità di giocare ad agosto, se l’evoluzione della situazione sanitaria lo avesse permesso.

L’Olympique Lyonnais aveva quindi proposto già martedì che la lega studiasse una soluzione alternativa che consentisse la fine del campionato. Preservando così l’equità insita in qualsiasi competizione sportiva e in linea con le proposte Uefa basate sul merito sportivo secondo principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Questa soluzione condivisa da altri club si basava sul principio di playoff e playout. Un titolo di campione acquisito dal Psg. Un calendario limitato a tre settimane in linea con i vincoli per la sanità e una formula innovativa che potrebbe interessare le emittenti televisive, attualmente prive di contenuti, nonché le scommesse sportive e tutti gli altri attori economici nel settore calcistico.

l’Olympique Lione si riserva il diritto di presentare ricorso contro questa decisione. Di chiedere un risarcimento danni, poiché il danno per il club ammonta a diverse decine di milioni di euro”.

Queste invece le parole del presidente Aulas

“Il criterio di classifica non è logico. Non voglio attaccare una squadra più di un’altra, ma il Nizza, quinto, ha giocato più partite in casa di noi e ha giocato una volta sola contro il Psg, mentre il Lione l’ha affrontato due volte. Questa non è una decisione senza conseguenze, sono in gioco questioni considerevoli. Nel corso degli ultimi dieci anni, il Lione ha recuperato terreno almeno tre volte fino al secondo posto da una situazione in cui era in ritardo di oltre 10 punti da questa posizione. Questo significa toglierci un’opportunità molto significativa e di alto valore finanziario”.

