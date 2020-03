Paolo Liguori, direttore di TgCom, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del caos per i rinvii di questo ultimo weekend di Serie A.

Di seguito le sue parole:

“Il problema grosso della Serie è che la Juventus vi partecipa. Dopo la Champions League Sarri ha detto che in Italia quei due rigori li avrebbero fischiati, io lo sostengo da una vita. Alla Juve fanno i padroni in Italia, poi vanno in Europa e non lo sono.“

