Lille, Gabriel: “Non ho parlato con il Napoli, ma la Serie A è un sogno”

Gabriel Magalhaes, difensore del Lille finito nel mirino del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano transalpino L’Equipe.

Il brasiliano si è soffermato anche sul presunto interesse azzurro, smentendo qualsiasi contatto: “Non so se piaccio al Napoli, non ho mai parlato con loro. Sul web emergono parecchie cose, ma non so quale sia la verità. In realtà nessuno sa dove andrò: la cosa certa è che voglio giocare per arrivare il più in alto possibile.

Serie A e Premier League? Si tratta di due ottimi campionati, io voglio giocare in una squadra che mi permetta di raggiungere la Nazionale: è questo il mio grande sogno. Al Lille sono migliorato molto, specie nei passaggi tra le linee. I grandi difensori oggi devono essere bravi anche a creare spazio e trovare la profondità. Se sapessi cosa mi succederà lo direi, ma non lo so. Sto riflettendo. Tuttavia è gratificante sapere che ci sono diverse squadre sulle mie tracce”.

