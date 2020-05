Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato, ai microfoni del Daily Mail, del futuro del suo gioiello Victor Osimhen, che piace anche al Napoli.

“Ci sono diverse offerte. Abbiamo detto no ad un’offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Per la prossima sessione ci saranno tante proposte, ma non vorrei dire i nomi dei club che faranno offerte, Quello che posso dire è che ci sono squadre di tre campionati diversi che hanno avanzato una proposta per Osimhen”.

