Lille, l’annuncio del presidente: “Domani la scelta su Gabriel: andrà al Napoli o all’Arsenal”

Gerard Lopez, presidente del Lille, è intervenuto ai microfoni di Talk Sport, per parlare del futuro del difensore Gabriel Magalhaes.

“È giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Abbiamo sempre detto ‘guarda, se abbiamo un accordo con due o tre club e gli accordi sono gli stessi, allora non creeremo una gara di offerte’.

Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta tra oggi e domani. Non sono in grado di dirti quale sia questa scelta. Gli abbiamo dato alcuni consigli ma non ci piace parlarne in pubblico. Abbiamo parlato di dove dovrebbe andare, ma alla fine lui e il suo ambiente fanno una scelta e noi la sosteniamo. Arsenal? Non voglio dirlo e non voglio parlare per il giocatore”.

