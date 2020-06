Limitare l’uso della mascherina in Campania: riflessioni in corso per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Lo riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come il prossimo 15 giugno scadono le varie ordinanze attualmente in vigore e l’Unità di Crisi regionale prenderà in considerazione l’ipotesi di allentare la presa anche in virtù delle alte temperature.

