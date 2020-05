Limitazioni per turisti Lombardi? Il sindaco Sala non ci sta

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto ad alcune ipotesi di alcune regioni.

Il primo cittadino di Milano ha criticato quelle regioni che, in vista della riapertura degli spostamenti fissata per il prossimo 3 giugno, stanno ipotizzando di mettere limitazioni all’afflusso di turisti provenienti dalla Lombardia, a causa dell’elevato numero di persone contagiate dal coronavirus presenti in regione.

Aggiungendo, che si ricorderà di loro quando dovrà andare in futuro in vacanza.

