L’importanza delle grandi firme sulle maglie del Napoli

La collaborazione tra il Napoli e Marcelo Burlon ha riscosso un grande successo tra i tifosi che in poche ore hanno portato al sold out dei prodotti messi in vendita.

La prima sinergia tra il Napoli ed una delle principali firme della moda a livello mondiale dimostrano quanto siano importanti al giorno d’oggi progetti di quest0 tipo.

Nella crescita per diventare uno dei grandi club non solo a livello nazionale ma anche internazionale, il Napoli fa un passo in avanti davvero significativo.

Ed il successo economico ed anche mediatico di questa operazione dimostra come per far crescere un brand servano prodotti di qualità che non solo avvicinano i tifosi al club ma allontanano anche lo spettro delle ‘linee parallele’ tanto combattute da De Laurentiis.

A concludere quella che si può definire una grande operazione di marketing, è la scelta di far debuttare la nuova maglia nel big match di domani contro l’Inter che verrà visto in tutto il mondo.

Non è da escludere che in futuro possano esserci altre operazioni di questo tipo. Operazioni delle quali i tifosi devono essere contenti perché servono per aumentare la visibilità in campo internazionale del Napoli ed aumentare il fatturato in ambito di merchandising.

