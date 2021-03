L’importanza di Mertens va oltre il gol: il lavoro senza palla dell’attaccante belga

Ieri sera il Napoli ha battuto 2-0 il Benevento in una gara valida per la 24 giornata del campionato di Serie A. Tra i protagonisti del match c’è sicuramente Dries Mertens che ritrova il gol alla prima da titolare dopo l’infortunio.

L’importanza dell’attaccante belga, però, va oltre il gol segnato ieri e che ha regalato il momentaneo 1-0 al Napoli. Non ancora al 100% della condizione Mertens si è distinto per un importantissimo lavoro nei movimenti senza palla.

In più situazioni grazie ad uno dei suoi movimenti senza palla il Napoli è riuscito non solo a rendersi pericoloso ma anche a trovare una strada più semplice per il gol del 2-0.

Nella seguente immagine possiamo vedere come il movimento di Mertens, che lascia la posizione centrale per andarsi a sovrapporre sulla sinistra, liberi Insigne che, non più marcato dall’avversario che si preoccupa del movimento del belga, poi calcerà a giro facendo terminare il pallone di poco sul fondo.

Pochi minuti dopo, come possiamo vedere nella seguente immagine, succede esattamente la stessa cosa. L’unica differenza è che Insigne anziché calciare crossa sul secondo palo dove pesca Di Lorenzo dal cui intervento scaturisce il gol del 2-0 di Politano.

