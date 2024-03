Lindstrom non andrà in Nazionale, Ostigard si

Lindstrom non fa parte dei convocati della nazionale danese diretta da Kasper Hjulmand per il poco minutaggio in questa stagione.

La Danimarca sarà impegnata contro le Isole Far Oer nel corso della prossima pausa per le nazionali. Situazione diversa per il difensore Leo Skiri Ostigard, convocato per la Norvegia. Le amichevoli saranno due: contro Repubblica Ceca e Slovacchia (di mister Calzona) la prossima settimana. Il difensore azzurro sarà a disposizione del commissario tecnico Solbakken.

