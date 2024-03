Lindstrom si racconta. Adora Napoli e la pasta. Vuole diventare uno dei migliori calciatori del mondo e… ha difficoltà con l’italiano.



Mi chiamo Lindstrom, sono un calciatore offensivo, ho 24 anni.

Sono sempre felice, rido sempre e mi piace giocare a calcio.

La mia carriera è cominciata in Danimarca, prima nel B70 e poi al Taastrup FC. Ho iniziato a giocare quando avevo tre anni. Sono passato poi al BSI, perché mio padre e mia madre divorziarono, per cui ci trasferimmo al Brondby. A 11-12 anni sono passato al Brondby dove ho giocato per molti anni, due dei quali da professionista, poi mi sono trasferito all’Eintracht Francoforte e ora sono al Napoli.

Da bambino ero pieno di energia, come adesso. E’ come se fossi ancora un bambino, credo che molte persone lo pensano.

Sono sempre sorridente, penso sempre a divertimi con i miei amici e la mia famiglia, sono sempre felice e cerco di dare il massimo.

Quando ero piccolo ammiravo molto Gerrard del Liverpool perché ero un tifoso del Liverpool. Ora lui ha smesso di giocare e ora non ho un vero e proprio idolo. Penso solo a me stesso e alla squadra, voglio solo giocare a calcio e al momento non ho un idolo.

E’ difficile dire quali siano le emozioni più belle perché ce ne sono molte di emozioni e di ricordi.



Mi piace giocare a calcio, far parte di un gruppo, stare coi miei compagni di squadra.

Ogni giorno mi sveglio e so che sarò felice perché so che giocherò a calcio. Ho diversi ricordi belli da calciatore, come vincere l’Europa League o vincere il campionato danese, ma è stato bello anche trasferirsi al Napoli, mi trovo bene qui.

Come calciatore il sogno più grande è quello di non avere nessun rimpianto a fine carriera.



Voglio avere la sensazione di aver dato tutto e di aver sfruttato ogni opportunità. Ovviamente, come tutti, mi piacerebbe vincere la Champions League e il Mondiale con la mia nazionale.



Voglio diventare uno dei migliori calciatori al mondo. So che è un sogno, ma è il calcio e nel calcio tutto può succedere, per cui ogni giorno do il massimo per crescere e dimostrare di poter giocare a grandi livelli.

Il mio sogno più grande come persona è creare una famiglia, avere dei figli, restare in salute.



Inoltre vorrei vivere una vita normale quando lascerà il calcio: stare in casa, fare passeggiate col cane, andare a mangiare fuori con ragazza e figli. Per me è importante avere una vita normale.

Quando sono arrivato qui è stato un cambiamento, sono arrivato in un contesto molto diverso rispetto alla Danimarca e alla Germania. La lingua è molto difficile, ma sto migliorando. Il clima è bellissimo, molto diverso dalla Danimarca, dove piove sempre. Mi piace stare qui, è molto bello.

Mi piace far parte di questa squadra, in cui il livello è molto alto, tutti sanno giocare a calcio e hanno un’ottima tecnica.

Il livello è più alto e devo adattarmi molto, ma mi sento pronto e faccio il massimo per mostrare le mie qualità.

Sto bene qui, mi piacciono la città, i tifosi, il clima e tutto di Napoli.

So dire frase normali, quando mi chiedono se capisco rispondo di sì, ma è difficile costruire una frase ma capisco le persone quando parlano.



Ho una cuoca a casa che parla solo italiano e napoletano, la sento parlare ogni giorno e ascolto quello che dice. Mi piace e sto migliorando, ma è difficile.



Sono un po’ timido, non sono uno che parla continuamente. O meglio, in inglese sì, in italiano no.

Nel tempo libero mi piace passeggiare in spiaggia con il mio bellissimo cane e la mia ragazza, mangiare nei ristoranti, ma anche giocare al pc e parlare coi miei amici in Danimarca e a Francoforte.

Piatto preferito? Ovviamente la pasta e lo è sempre stato perché puoi mangiare diversi tipi di pasta e diversi tipo di condimenti. Mangio soprattutto pasta, ma mi piace anche il pesce. Mi piace la pasta col pesce, con i gamberi.



Poi mi piace la musica, penso sia sempre bello ascoltarla. Non ho un artista preferito, ascolto di tutto, dal passato al presente, tutti i generi.

Una cosa che nessuno sa? Forse non sanno che io ho 6 anni perché sono nato il 29 febbraio e il mio compleanno cade una volta ogni quattro anni”.

