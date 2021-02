L’Inghilterra pronta a riaprire gli stadi: obiettivo 90.000 spettatori per gli Europei di giugno

Il Primo Ministro inglese Boris Jhonson ha annunciato un programma per restituire la normalità all’Inghilterra colpita dal covid.

Nel programma, oltre alla riapertura delle scuole per l’8 marzo e quella di musei, parchi a tema, negozi, pub e ristoranti (con alcune limitazioni), palestre e di tutte le altre attività non essenziali dal 12 aprile c’è anche l’obiettivo di riaprire gli stadi al pubblico.

Il primo passo è la riapertura a 10.000 spettatori negli impianti più grandi con capienza da almeno 40.000 posti per il 17 maggio, con l’obiettivo di arrivare anche a 90.000 spettatori per la prima partita degli Europei Inghilterra-Croazia in programma allo stadio di Wembley il 13 giugno.

Comments

comments