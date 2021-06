Lino Banfi: “La dedica di Insigne e Immobile mi ha commosso: non mi aspettavo lo facessero”

Lino Banfi, attore e comico italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando della dedica ricevuta durante l’ultima partita della Nazionale.



In occasione della gara inaugurale degli Europei, contro la Turchia, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno celebrato i propri gol urlando “Porca puttena“, celebre espressione proprio del comico pugliese: “Non lo nascondo, la loro dedica mi ha commosso, ho pianto davanti alla tv. Per me è stato come vincere un Oscar. Alla vigilia della partita avevo mandato un video a Chiellini chiedendogli di mostrarlo a Mancini e alla squadra e, parlando come Oronzo Canà, ho detto ‘Mister mi raccomando Spinazzola-Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo Porca Puttena’, ma non pensavo lo facessero sul serio…

Ieri ho chiamato Chiellini e mi ha fatto parlare anche con gli altri ragazzi, mi hanno detto che sono un grande maestro e poi hanno cantato un coretto strano, faceva così ‘Po-po-porca puttena’. Altra richiesta per la prossima partita per scaramanzia? Il problema è che in Italia ci vuole un attimo a girare la frittata. Se poi non si verifica quello che dico magari finisce che porto jella. Ad ogni modo, sto studiando i nostri avversari e darà consigli ai ragazzi anche per la prossima gara. Ho già detto a Chiellini che segnerà di testa, ma mi aspetto un gol anche da Spinazzola: sarebbe una gioia doppia visto che è romanista come me”

Comments

comments