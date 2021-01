L’Inter batte la Juventus 2-0, bianconeri non pervenuti a San Siro

L’Inter di Antonio Conte batte 2-0 una Juventus inguardabile a San Siro. Nerazzurri che tornano a pari punti con il Milan in vetta.

L’Inter vince il derby d’Italia, battuta 2-0 la Juventus nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte domina una spenta Juventus mai realmente in partita. Sblocca il match l’ex Vidal al 12′, primo gol in questo campionato, bravo ad anticipare di testa Danilo e battere Szczesny. Dopo la rete il cileno non esulta. Raddoppio nerazzurro nella ripresa al 53′ con Barella, che scatta su un gran lancio di Bastoni dalla difesa: incomprensione a livello difensivo tra Chiellini e Frabotta, l’ex Cagliari s’infila e sigla il 2-0.

