L’Inter pensa a Insigne: la possibile offerta al Napoli

Secondo lanciato da Sky l’Inter starebbe pensando a Lorenzo Insigne in scadenza di contratto con il Napoli. La bomba di mercato è stata poi ripresa anche da altri media.

Addirittura c’è chi parla di un’offerta al Napoli di 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez ma De Laurentiis vuole solo soldi e avrebbe chiesto 30 milioni di euro.

Nel caso l’affare non si dovesse chiudere in questi giorni l’Inter tornerebbe all’assalto a febbraio quando il calciatore sarà libero di firmare con chiunque per la stagione 2022-23.

Vedremo se nelle prossime ore ci saranno smentite o conferme degli interessati.

