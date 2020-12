L’Inter rimonta nel secondo tempo: a Cagliari finisce 1-3

L’Inter di Antonio Conte ribalta la partita contro il Cagliari e vince 3-1, rispondendo con una vittoria all’eliminazione europea.

Terminato il lunch match dell’undicesima giornata di campionato tra Cagliari e Inter col successo nerazzurro per 3-1. Alla Sardegna Arena Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo al 41′ grazie ad una magia di Sottil, gran conclusione al volo di sinistro con palla nell’angolino. Nella prima frazione l’Inter crea diverse occasioni ma Cragno è insuperabile, sardi che sfiorano il raddoppio sul finale del tempo. Nella ripresa gli uomini di Conte la ribaltano nel finale. 1-1 al 77′ con l’ex rossoblu Nicolò Barella, abile a leggere una respinta di pugno di Cragno e a calciare al volo di prima intenzione insaccando il pallone in rete. All’84’ D’Ambrosio, appena entrato in campo, supera Cragno con un buon colpo di testa su calcio d’angolo. Nei minuti di rucupero col Cagliari tutto in avanti su un corner, compreso Cragno, l’Inter chiude il match con Lukaku che si invola da solo e segna a porta vuota. Inter che con fatica vince e si porta al secondo posto in classifica con 24 punti.

