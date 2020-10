L’Inter ritrova il sorriso: battuto 0-2 il Genoa

L’Inter di Conte ritrova il sorriso dopo il passo falso in Champions League. Battuto il Genoa di Maran per 0-2 a Marassi.

I nerazzurri tornano alla vittoria al termine di una gara povera di occasioni. Dopo un primo tempo senza tiri in porta, con il Genoa che si difende benissimo, Conte manda in campo Barella che serve a Lukaku la palla per il gol che sblocca la gara. Poco dopo raddoppia D’Ambrosio di testa. In classifica l’Inter scavalca l’Atalanta e sale provvisoriamente al terzo posto.

Comments

comments