Serie A

L’Inter schiaccia il Como e va in testa alla classifica

Pubblicato il

Derby lombardo in alto in classifica e se lo aggiudica l’Inter 

I nerazzurri schiacciano il Como

per 4-0 e vanno in testa alla classifica

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top