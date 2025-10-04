Serie A

L’Inter schianta la Cremonese

Pubblicato il

Il primo dei derby lombardi in programma per la sesta giornata si chiude con vittoria netta dell’Inter

I nerazzurri battono 4-1 la Cremonese ed è la terza vittoria consecutiva.

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top