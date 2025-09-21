L’Inter supera di misura il Sassuolo a San Siro

Serie A: i nerazzurri a San Siro battono 2-1 il Sassuolo. Il vantaggio dell’Inter con Dimarco, il 2-0 lo realizza Carlos Augusto (tiro deviato da Muharemovic). Nel finale la riapre Cheddira, ma non basta
Serie A: vince in rimonta il Como a Firenze
Napoli: Il report dell’allenamento
Vince l’Atalanta pari a Cremona
La Roma si aggiudica il derby
Amir Rrahmani è tornato ad allenarsi con il gruppo
McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno
Gilardino:”A Napoli senza paura”.
Derby di Roma ad altissima tensione
Il Milan vince a Udine
Il Verona ferma la Juventus