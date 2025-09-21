Serie A

L’Inter supera di misura il Sassuolo a San Siro

Pubblicato il

Serie A: i nerazzurri  a San Siro battono 2-1 il Sassuolo. Il vantaggio dell’Inter con Dimarco, il 2-0 lo realizza Carlos Augusto (tiro deviato da Muharemovic). Nel finale la riapre Cheddira, ma non basta

 

